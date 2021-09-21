سلاف فواخرجي تشكر الرئيس السوري بشار الأسد وتوجه رسالة له

توجّهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، بالشكر إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وقرينته أسماء الأسد.

وشكرت فواخرجي الرئيس السوري وقرينته لمواساتهما لها على وفاة والدها، محمد فواخرجي، وذلك بحسب منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

بعد ذلك، وجهت سلاف فواخرجي رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، هي: "أدام الله صحتكم وحماكم وعائلتكم وأدامكم لخير هذا البلد".

View this post on Instagram A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة من عزاء والد سلاف فواخرجي، الذي حضره العديد من الفنانين السوريين البارزين، في مقدمتهم دريد لحام وأسعد فضة وأمل عرفة وشكران مرتجى وعبد المنعم عمايري ووفاء موصللي ورشيد عساف.

وكان برفقة سلاف فواخرجي في عزاء والدها زوجها المخرج وائل رمضان وولديهما، وشقيقها.

View this post on Instagram A post shared by كوكتيل🇸🇦 (@instacocktaill)

وكانت نقابة الفنانين السوريين تقدمت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" بالتعزية للفنانة السورية سلاف فواخرجي لوفاة والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي، وجاء في بيان التعزية التي تقدمت به نقابة الفنانين السوريين: "فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدّم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها".