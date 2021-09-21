كيف تكتشف أنك تعاني من نقص الكالسيوم؟ علامات مهمة يخبرك بها جسمك

يعرف معظمنا أن الكالسيوم يرتبط غالبا بعظام قوية، لكنه يوفر أيضا العديد من الفوائد الأخرى كالحد من تجلط الدم وتقلصات العضلات ويعزز صحة القلب.

ما هي فوائد الكالسيوم؟

تقول بريتني موديل اختصاصية التغذية ومستشارة الأكل الحدسي المعتمدة في مانهاتن في حديثها لموقع wellandgood "الكالسيوم ضروري لتكوين خلايا عظام جديدة وكذلك الحفاظ على صحة العظام، والتي تزداد أهمية مع تقدمنا ​​في العمر. يتم تخزين ما يصل إلى 99 في المئة من الكالسيوم في عظامنا".

مع ذلك تؤكد موديل أن الحديث عن صحة العظام يتطلب التطرق لـ "فيتامين د" أيضا، فوفقًا لمؤسسة هشاشة العظام الوطنية (ODS)، يساعد "فيتامين د" الجسم في قدرته على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، مما يساعد على بناء عظام قوية والحفاظ عليها".

وبالإضافة إلى "فيتامين د"، يعمل الكالسيوم أيضا مع العناصر الغذائية الأخرى لبناء كثافة العظام، والتي تشمل "فيتامين ك" والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

ما هي كمية الكالسيوم الموصى بها؟

وفقا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية، يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عاما إلى ما لا يقل عن 1000 مغم من الكالسيوم يوميا.

ولأن عظامنا تصبح أضعف بمرور الوقت، فإن المدخول الموصى به للنساء فوق سن الخمسين والرجال فوق سن 70 هو 1200 مغم من الكالسيوم يوميا على الأقل.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالكالسيوم، فإن المزيد لا يعني دائمًا الأفضل.

وفقا للمكتب الوطني للصحة للمكملات الغذائية (ODS)، فإن معدل امتصاص جسمك للكالسيوم ينخفض ​​بشكل كبير عندما تستهلك أكثر مما تحتاجه.

تظهر الأبحاث أن الكالسيوم الزائد يمكن أن يتراكم في أنسجة الجسم، مما قد يساهم في مشاكل صحية مثل حصوات الكلى والإمساك ومشاكل القلب، كما توضح كليفلاند كلينك.

يجب ألا يتجاوز البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عاما أكثر من 2500 ملليغرام يوميا، ويجب أن يحدد كبار السن استهلاكهم عند 2000 ملليغرام كحد أقصى.

ما هي علامات نقص الكالسيوم؟

"مستويات الكالسيوم في الدم منظمة بإحكام. هذا يعني أن عظامنا ستطلق الكالسيوم في الدم إذا كان نظامنا الغذائي لا يوفر الكالسيوم الكافي يمكن أن يحدث هذا دون علمنا ، وهي إحدى الطرق التي تنظم بها أجسامنا نفسها"، تقول موديل.

ومع ذلك، إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم، فقد تبدأ الأعراض في الظهور بمرور الوقت.

فيما يلي العلامات الأكثر شيوعًا لنقص الكالسيوم:

تقلصات العضلات أو ضعفها

معدل ضربات القلب غير الطبيعي

خدر أو وخز في الأصابع

فقدان الذاكرة أو الارتباك

الأظافر الضعيفة أو الهشة

سهولة تكسير العظام

ما هي مصادر الكالسيوم النباتية

يمكن الحصول على الكالسيوم ليس فقط عبر الحليب، ولكن يمكنك تلبية احتياجاتك منه عن طريق تناول نظام غذائي نباتي أيضا.

تقول اختصاصية التغذية: "قد تحتوي الأطعمة النباتية، مثل الخضروات الورقية، على كمية أقل من الكالسيوم بشكل عام، لكنها في الواقع تتمتع بتوافر بيولوجي أكثر من منتجات الألبان".

وتضيف: "امتصاص الكالسيوم من الخضروات مثل الكرنب، واللفت، والخردل الأخضر، واللفت الأخضر، والبروكلي يمكن أن يصل إلى 60 في المائة".

هل هناك مخاطر في تناول مكملات الكالسيوم؟

تقول موديل: "بالنسبة لأولئك الذين لديهم فضول بشأن زيادة الكالسيوم من خلال المكملات، عليهم أولا التحدث إلى الطبيب للحصول على توصيات شخصية، حيث أشارت الأبحاث الحديثة إلى عدد من المخاطر التي تنطوي على ذلك".