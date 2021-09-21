هاني شاكر يحذر محمد رمضان: لا توجد استثناءات

شدد نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، اليوم الثلاثاء، على أن مواطنه الفنان محمد رمضان لا يستثنى من العقوبات الجديدة التي فرضتها النقابة.

وقال شاكر في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية إن "أي فنان أو مطرب مهما كان سيتم تغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه، في حال إن أحيا حفلا من دون فرقته الموسيقية، واستبدلهم بـ"فلاشة رقمية" تتضمن أغانيه".

كما أكد هاني شاكر أن لا استثناء لكل المطربين والفنانين من عقوبات نقابة الموسيقيين المصريين، في حال استعانتهم بأقل من 8 أعضاء من فرقتهم الموسيقية، مثلما حدث مع الفنان أحمد سعد، عندما أحيا حفله الأخير بأربعة عازفين فقط من فرقته.

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية قررت إيقاف تصريح الغناء للمطرب حسن شاكوش لأجل غير مسمى، مع استمرار إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهر، على أن يحق له العودة إلى الغناء بعد انتهاء مدة الإيقاف.

وأعلن مطربا المهرجانات الشعبية في مصر، حسن شاكوش ورضا البحراوي، في وقت سابق، تصالحمها بعد يوم من قرار نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لهما لمدة شهر، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وظهر شاكوش والبحراوي، خلال فيديو مشترك بثه الأول عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وتبادلا المصافحة بينهما والتأكيد على التصالح وأنهما آسفين لتفوههما بأمور سلبية أزعجت الجمهور ونقيب المهن الموسيقية.

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية أكد، في بيان له، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، داعيا جموع الفنانين ومؤدي المهرجانات إلى التمسك بالأخلاق الحميدة والحفاظ على قيم المجتمع الرصينة والتمسك بالكلمة الصائبة.

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