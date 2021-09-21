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    أعضاء فريق بي تي إس الغنائي الكوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 20 سبتمبر/ أيلول 2021

    كيف تفوق أعضاء فريق "بي تي إس" الكوري على سياسيين في الأمم المتحدة... فيديو

    © AFP 2021 / JOHN ANGELILLO
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    أحدث فريق الغناء الكوري الشهير "بي تي إس" ضجة عالمية واسعة، خلال ظهورهم الرسمي الأول كدبلوماسيين عن بلادهم.

    وحقق فيديو الخطاب الذي ألقاه الفريق خلال حضورهم الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية 6.5 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للأمم المتحدة على موقع "يوتيوب".

    في المقابل، بلغت مشاهدات مقطع الفيديو الخاص بخطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 4700 مشاهدة، بينما جاء الخطاب الافتتاحي للجنرال أنطونيو غوتيريش أفضل قليلا، إذ حصد 7268 مشاهدة.

    كما أن خطاب "بي تي إس" في الأمم المتحدة تفوق على خطابات سابقة لمشاهير عالميين خلال مشاركتهم في أحداث مرتبطة بالأمم المتحدة، مثل كلمة الممثلة البريطانية، إيما واتسون، في عام 2014، التي جذبت 4.6 مليون مشاهد، بينما سجل خطاب الممثل الأمريكي، ليوناردو دي كابريو، بشأن التغير المناخي في نفس العام أكثر من 3.4 مليون مشاهدة.

    وهذه هي أول مرة يؤدي فيها فريق "بي تي إس" الكوري أدوارهم الرسمية الجديدة كمبعوثين رئاسيين لكوريا الجنوبية للدبلوماسية العامة، التي رشحوا لها في شهر يوليو/ تموز الماضي.

    وخلال خطابهم المؤثر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث أعضاء فريق "بي تي إس" السبعة عن كيفية تشكل مستقبل جيلهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

    وأكدوا أنهم يريدون أن يُذكر جيلهم بتأثيره الإيجابي، بدلا من كونهم ضحايا لفرص ضائعة أثناء الوباء.

    وقال قائد الفريق، آر إم: "لقد سمعت أن الأشخاص في سن المراهقة والعشرينيات من العمر يُشار إليهم اليوم على أنهم جيل (كوفيد-19) الضائع ، وأنهم ضلوا طريقهم، في وقت يحتاجون فيه إلى أكثر الفرص تنوعا، ويجب عليهم تجربة أشياء جديدة".

    كما شجع الفريق شعوب العالم على المشاركة في معالجة تغير المناخ، ودعا الناس للحصول على لقاح (كوفيد-19).

    وقال أحد أعضاء الفريق، جيهوب:

    "نعم، نحن السبعة بالطبع تلقينا التطعيمات، كان اللقاح بمثابة تذكرة للقاء معجبينا في انتظارنا وللتمكن من الوقوف هنا أمامكم اليوم".

    هذا ولم يكتف فريق "بي تي إس" الكوري  بإلقاء خطاب في الأمم المتحدة، وإنما أدوا أغنيتهم الشهيرة "Permission to Dance" (إذن للرقص) في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، كما قاموا بتصوير نسخة من الأغنية في قاعة الأمم المتحدة الواسعة قبل الحدث، والتي قامت الأمم المتحدة بتغريدها ونشرها على موقع "يوتيوب".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
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