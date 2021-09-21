مشاهير ينعون المشير طنطاوي... بينهم رانيا يوسف وريهام حجاج وهند صبري

حرص عدد من الفنانين على نشر رسائل التعزية والمواساة في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق، وذلك من خلال حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشروا صورا للمشير طنطاوي في الزي الرسمي حينما كان في منصبه، وأرفقوها بتغريدات وتدوينات عبروا من خلالها عن تقديرهم لمسيرته.

وكتبت الممثلة ريهام حجاج: "رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي أحد الرموز المضيئة في تاريخ قواتنا المسحلة، الرجل الذي أدى دوره بكل وطنية وحكمة ولن ينساه التاريخ أبدا"، أما الفنانة رانيا يوسف فقد رسالة وداع وتعزية جاء فيها: "داعًا المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق، وداعًا بطلا وقائدا عظيما من رجال مصر وأبطال أكتوبر 73".

وداعا #المشير_محمد_حسين_طنطاوي

وزير الدفاع المصري الأسبق

وداعا بطل وقائد عظيم من رجال مصر وأبطال أكتوبر 73 🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/tpRHaiH4Wr — Raniah Yousief (@RaniahYousief) September 21, 2021

كما شارك في رسائل التعزية كذلك نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، حيث كتب تعليقا على صورة المشير طنطاوي "وداعا أيها الفارس"، وكتبت فيفي عبده: "رحم الله بطلا من أبطال حرب أكتوبر وقائدا من رجال مصر الأوفياء، المشير محمد حسين طنطاوي وزير دفاع مصر الأسبق ورئيس المجلس العسكري الأسبق في ذمة الله. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته عزائي لأسرته وللشعب المصري".

رحم الله #المشير_طنطاوي وجزاه خيرا بقدر حبه وعطائه لوطنه وشعبه. أسكنه الجنة وألهم أسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر والسكينة. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) September 21, 2021

وعبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، كتب الفنان نبيل الحلفاوي: "رحم الله المشير طنطاوى وجزاه خيرا بقدر حبه وعطائه لوطنه وشعبه، أسكنه الجنة وألهم أسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر والسكينة"، وعبر تويتر أيضا قالت هند صبري في تغريدتها: "فقدنا اليوم واحدا من ابطال حرب أكتوبر المجيدة ..ومن فرضت عليه الظروف أن يقود سفينة مصر في وقت عصيب واستطاع الخروج بها بأمان ..رحم الله المشير محم حسي طنطاوي وخالص العزاء لمصر كلها قيادة وشعبا".

فقدنا اليوم واحدا من ابطال حرب أكتوبر المجيدة .

ومن فرضت عليه الظروف أن يقود سفينة مصر في وقت عصيب واستطاع الخروج بها بأمان .

رحم الله #المشير_محمد_حسين_طنطاوي وخالص العزاء لمصر كلها قيادة وشعبا. pic.twitter.com/AmHSusHWnu — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) September 21, 2021

وأعلنت مصر الحداد العام لمدة 3 أيام على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وقالت الرئاسة المصرية في بيان نشرته عبر موقعها على الانترنت: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021".

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