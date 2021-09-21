محامي المنتج الأمريكي هارفي واينستين يعلن فقدانه القدرة على الرؤية أو السير

صرح محامي المنتج الأمريكي السابق، هارفي واينستين، المسجون حاليا بتهم اغتصاب وتحرش جنسي، أن موكله أصبح فاقد القدرة على الرؤية أو السير.

قال المحامي مارك ويركسمان، في تصريحات للصحفيين خارج محكمة لوس أنجلوس، أمس الاثنين، إن هارفي واينستين "لا يستطيع المشي والرؤية"، في إشارة منه إلى حاجته إلى كرسي متحرك، وكذلك إجراء جراحة في العيون، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

جاءت تصريحات ويركسمان بعد أن تم توجيه لموكله هارفي واينستين وللمرة الثانية تهم اعتداء جنسي وضرب.

وهذه هي ثاني لائحة اتهام أمام هيئة محلفين كبرى، بعد جهود مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، جورج جاسكون، للطعن في أحكام قانون التقادم.

وناشد هارفي واينستين محكمة لوس أنجلوس، أمس الاثنين، تأجيل محاكمته في التهم الجديدة بعد 120 يوما، أي في العام المقبل.

وحضر هارفي واينستين إلى المحكمة قادما من السجن وهو يرتدي بذلة سجن بنية وقناعا أسفل أنفه.

ووجهت إلى هارفي واينستين 11 تهمة اعتداء جنسي من جانب 5 نساء مختلفات، وفي الأشهر الماضية، رفضت القاضية ليزا لينش إسقاط تهمتين ضده.

ويقضي واينستين حاليا عقوبة بالسجن لمدة 23 عاما في نيويورك، بعدما أدانته هيئة محلفين في نيويورك في فبراير/ شباط 2020 بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الأولى والاغتصاب من الدرجة الثالثة، في حكم تاريخي شكل نصرا لحركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي التي نشأت بعد انكشاف فضائح واينستين.