سعودية تقتحم بسيارتها مكتب اتصالات في الرياض... وتفجر ردود فعل ساخرة لدى الرجال... فيديو

وبث حساب "مجتمعنا" على تويتر (يتابعه أكثر من 3 ملايين)، مقطع فيديو يوثق الحادث الذي أثار سخرية كبيرة من قبل الرجال، لاسيما وأن المرأة حديثة العهد بالقيادة في المملكة.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة داخل مكتب الاتصالات رجلا يجلس في هدوء داخل المكتب، ليفاجأ بسيارة تقتحم المكان وتدمر أبوابه، فيما بدا وأن قائدة السيارة فقدت السيطرة عليها.

وظهر الموظف بعد انتهاء الحادث، وهو "يعرج" على إحدى قدميه، نتيجة اصطدام السيارة به.

فيديو | كاميرا مراقبة توثق لحظة اقتحام امرآة مكتب شركة اتصالات شمال الرياض.

؛ pic.twitter.com/yxAMbC1e1D — مجتمعنا (@KSASociety) September 21, 2021

وأقام الرجال حفلة ساخرة، في تعليقاتهم على الواقعة، ألقوا خلالها باللائمة على طريقة قيادة النساء للسيارات.

وكتب أحدهم: "نصدم بعض بالشوارع بس ما ندرعم وسط المحلات، واحد قاعد بمكتبه أو بالبقالة في أمان الله فجأة يشيلونه للانعاش أو المقبرة".

نصدم بعض بالشوارع بس ماندرعم وسط المحلات ، واحد قاعد بمكتبه او بالبقالة في أمان الله فجأة يشيلونه للانعاش أو المقبرة — Abdullah (@A4558A) September 21, 2021

وقال آخر ساخرا: "المفروض قدام كل منشأة يحطون صبات وأكياس رمل ورشاش عيار خمسين".

المفروض قدام كل منشأة يحطون صبات واكياس رمل ورشاش عيار خمسين — Bader (@BeenTheeb) September 21, 2021

فيما نشر آخر مقطع فيدو يوثق اقتحام السيارة للمكتب من زاوية أخرى.

من زاويه ثانيه pic.twitter.com/JNEewPRuNm — خالد عواض الخديدي (@kaak200277) September 21, 2021

واعتبر آخرون أن السبب الرئيسي في تلك الحوادث التي قالوا إنها تتكرر باستمرار، هو عدم تدريب النساء بشكل كاف على القيادة.

يجب اعادة النظر في طريقة منح رخص القيادة للمرأة و كذلك طريقة التدريب و مكان التدريب ، انا بصراحة اذا شفت مرأة تسوق اكون حذر جدا و احاول ابتعد اكثر من مرة كانوا رح يصدموني عدا عن ذلك عند تغير المسرب فجأة و بدون اشارة يدخلو و كذلك من شارع فرعي الى رئيسي ما ينتبهون — Ahmed Nemer (@ahmednemer_007) September 21, 2021

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر، في سبتمبر/أيلول 2017، لأول مرة بمنح النساء حق القيادة، وتوجيه إدارة المرور بإصدار رخص قيادة لهن.

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