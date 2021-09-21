فنان مصري مشهور يروي قصة "الطوفة" التي حيرته في الكويت... فيديو

التقى الفنان هاني سلامة مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "دي إم سي" حيث استعاد الكثير من ذكرياته، وتكلم عن مشواره الفني منذ بدايته.

وتكلم هاني سلامة عن الفترة التي سافر فيها مع والده الراحل إلى الكويت حيث شغل والده منصب المستشار الإعلامي المصري هناك، حيث كانت تلك المرحلة في بداية شبابه، وكانت حياته في مصر جميلة ولذيذة ورأى أن سفره خارج مصر كانت كالعقاب بالنسبة له، كما ذكر موقع "في الفن".

وروى سلامة موقفا طريفا حدث معه في أول يوم بالمدرسة قائلا:

"فاكر موقف عمري ما أنساه. أنا عادة في الفصل أحب أقعد في الآخر خالص، وأطلّع الكرسي قدام وأرجعه أسنده على الحيطة. دخل لنا مدرس كويتي أول يوم ليا في المدرسة، بصلي وقال يا معوّد وخّر عن الطوفة، فأنا ساكت كده بصيت يمين وشمال، افتكرت إن اللي جنبي اسمه طوفة. قمت نازل من الكرسي وجاي شمال شوية وراجع تاني، فقال ويش فيك وخر عن الطوفة. وكان في 2 أو 3 مصريين في الفصل قالولي الطوفة يعني الحيطة، وابتديت أتأقلم شوية."