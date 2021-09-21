فنانة لبنانية تكشف سرا عن نادين نسيب نجيم

عبرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن رأيها في قضية خبير التجميل الإسرائيلي ومواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم بموقع "تويتر".

وطالبت نادين الراسي الجميع بترك الموضوع وعدم إزعاج الفنانة نادين نسيب نجيم بسببه، وتركها لتستأنف عملها بهدوء، كما نشر موقع "الفن".

وعلقت نجيم على منشور الراسي قائلة: "حالفين يمين مايتركوني"، مما دعا الراسي بالكشف عن خطط نجيم بتأسيس شركة جديدة، ومهنئة إياها، وداعية لها بالتوفيق في مسعاها الجديد: "ما بتفاجأ أبدا كمّلي كمّلي وما تلتهي وانشالله كلّ التوفيق بشركتك اللي عم تأسّسيا نحنا فخورين فيكي وكتير فخورين شكرا نادين نجيم".

ما بتفاجأ أبدًا 🤣🤣🤣 @nadinenjeim كمّلي كمّلي وما تلتهي وانشالله كلّ التوفيق بشركتك اللي عم تأسّسيا 🙏🏻 نحنا فخورين فيكي وكتير فخورين 🙌🏻 شكرًا نادين نجيم 🙏🏻 https://t.co/IJvh0LO0Oi — Nadine elrassi (@NadineElRassi) September 20, 2021

​من الجدير بالذكر، فوز الفنانة نادين نسيب نجيم بجائزة أفضل ممثلة عربية في الوطن العربي عن دورها في مسلسلي "خمسة ونص" و"2020" في مهرجان الموريكس دور.