أول تعليق من سمير صبري بعد شائعة وفاته... "قلة أدب"

وقال سمير صبري، في تسجيل صوتي له مع برنامج "ET بالعربي": "مش فاهم الناس اللي فاضية تطلع إشاعات على الناس، دي قلة أدب، والإشاعات المغرضة اللي بتطلع على الوسائل الحديثة. نفسي اللي بيكتبوا الحاجات دي واللي بينزلوا الأخبار دي يتأكدوا من صحتها عيب كدة عيب".
وكانت الممثلة المصرية مديحة حمدي نشرت على حسابها في "فيسبوك" صورة للفنان سمير صبري، وعلقت عليها: "وداعًا الأخ والزميل سمير صبري أسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك وجمهورك الصبر والسلوان".
ومع انتشار الخبر بشكل واسع، وتناقله عن مديحة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت نقابة المهن التمثيلية لنفي الخبر.
كما عادت مديحة حمدي لتعتذر عن نشرها الخبر، وكتبت على حسابها في "فيسبوك": "أيها السادة المحترمون أرجوكم لاتشركونا معكم فى أخبار كاذبة تأثر فى الأرحام والزملاء". وأضافت: "أسفة جدا جدا الأخ والزميل الرائع سمير صبرى، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد".
وتابعت: "وفعلا هذا درس لي شخصيا أن اتحرى الدقة والصدق فى الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى أسفة جدا جدا، سمير صبرى دمت لنا ولجمهورك ومحبيك".
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