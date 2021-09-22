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    أمراض الشرايين ومشاكل تدفق الدم عبرها

    ما هي أمراض الشرايين التاجية وأعراضها وطرق الوقاية منها؟

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    يحصل قلب الإنسان على كمية الدم التي يحتاج إليها عبر الشرايين التاجية، وتتناسب معدلات تدفق الدم خلالها مع القطر الداخلي للشريان بصورة طردية، ما يعني أن أي ترسبات على الجدار الداخلي للشريان يمكن أن تؤثر سلبا على إمدادات الدم المتجهة إلى القلب، وهو ما يعرف بـ "أمراض الشرايين التاجية".

    وتتناسب معدلات نقل الدم إلى القلب عبر الشرايين التاجية مع حجم القطر الداخلي للشريان التاجي، وبالتالي فإن أي ضيق في الشريان التاجي من الداخل يعني انخفاض كمية الدم المتجهة إلى القلب.

    ما هو سبب ضيق الشريان التاجي؟

    يحدث ضيق الشريان التاجي نتيجة حدوث ترسبات على الجدار الداخلي للشريان بصورة تدريجية.

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    © Photo / pixabay/ stevepb
    فيتامين يسبب أمراض القلب والسرطان عكس التوقعات بحسب العلماء
    وتتكون تلك الترسبات نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وهي عبارة عن مزيج من الدهون والمواد الأخرى الموجودة في الشرايين، التي تتجمع على جدار الشريان التاجي حتى تصبح سببا في تعطيل قدرته على نقل الدم إلى القلب.

    ولا تظهر آثار ضيق الشريان التاجي إلا عندما يصبح هناك نقص ملحوظ في كمية الدم المتجهة إلى القلب أو انقطاع تام،  وهو ما يعرف بـ "انسداد الشريان التاجي".

    ما هي أعراض أمراض الشريان التاجي؟

    عندما يحدث انسداد جزئي في الشرايين التاجية تنخفض إمدادات الدم المتجهة إلى القلب، ويتسبب ذلك في أعراض أأبرزها آلام في منطقة الصدر وضيق في التنفس، بحسب تقرير نشره المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".

    وإذا لم يتم تدارك هذا الأمر مبكرا يمكن أن تتسبب الترسبات في انسداد الشريان التاجي بصورة شبه كاملة، ويؤدي ذلك إلى حالة مرضية تعرف بـ "الذبحة الصدرية" يكون فيها القلب غير قادر على الحصول على الدم الكافي وبالتالي انخفاض كميات الدم المتجهة إلى باقي أعضاء الجسم تدريجيا، كما يمكن لمشاكل الشرايين التاجية أن تؤدي إلى نوبة قلبية.

    ما هي أعراض النوبة القلبية؟

    • تتسبب النوبة القلبية في آلام في منطقة الصدر.
    • حدوث دوار وضعف وآلام في المعدة وعرق بارد.
    • حدوث آلام في الأذرع والكتفين.
    • ضيق في التنفس.

    ماذا يحدث إذا استمر ضيق الشرايين التاجية لفترة طويلة؟

    إذا استمر ضيق الشرايين التاجية لفترة طويلة يمكن أن يتسبب ذلك في إضعاف عضلة القلب، وربما يقود إلى فشل القلب بصورة كاملة تجعله غير قادر على ضخم الدم إلى باقي أجزاء الجسم.

    ما هي أسباب حدوث أمراض الشرايين التاجية؟

    • زيادة الوزن.
    • عدم ممارسة الرياضة.
    • تناول وجبات غذائية غير صحية.
    • التدخين.
    • وجود تاريخ مرضي للإصابة بأمراض القلب خاصة لمن هم دون سن الـ 50 عاما.

    كيف يمكن اكتشاف أمراض الشرايين التاجية مبكرا؟

    حتى يمكنك اكتشاف احتمالات الإصابة بأمراض الشرايين التاجية يجب عليك متابعة قياس ضغط الدم ونسبة الكوليسترول ومستويات السكر في الدم.

    كيف يتم تشخيص أمراض الشرايين التاجية؟

    عندما تظهر أعراض الإصابة بأمراض الشرايين التاجية يمكن للأطباء تشخيصها بعدة وسائل أبرزها اختبار رسم القلب بالمجهود "إي سي جي".

    • اختبار "إي سي جي": هو عبارة عن قياس النشاط الكهربائي للقلب لتحديد معدل ضربات القلب ومدى انتظامها.
    • اختبار "إيكو": يتم فيه فيه استخدام الموجات فوق الصوتية لرسم صورة القلب.
    • اختبار المجهود: يتم فيه قياس معدل ضربات القلب أثناء الحركة على جهاز السير المتحرك، وهو يساعد في تحديد كفاءة القلب عندما يكون مضطرا لضخ كمية كبيرة من الدم.
    • اختبار "أشعة إكس": يتضمن رسم صورة للقلب والرئتين وباقي مكونات الصدر باستخدام أشعة إكس.
    • قسطرة القلب: يتم فيه إدخال أنبوب رفيع ومرن إلى القلب عن طريق أحد شرايين الجسم، ويكون الهدف منه اختبار كفاءة القلب بقياس ضغط الدم في الداخل وقياس معدلات تدفق الدم داخليا وأخذ عينات وحقن صبغات خاصة داخل الأوعية الدموية.
    • اختبار تصوير الأوعية: يتم فيه تصوير الأوعية الدموية للتعرف على معدلات تدفق الدم بها ومناطق الضيق، واستخدام "أشعة إكس" لفحص المناطق التي سبق حقنها بالصبغات أثناء فحصها بواسطة قسطرة القلب.
    • اختبار فحص الكالسيوم: هو اختبار تستخدم فيه الأشعة المقطعية للكشف عن ترسبات الكالسيوم والمواد الدهنية في الشرايين التاجية.

    ما هو برنامج تأهيل القلب؟

    هو برنامج مهم يجب أن يلتزم به أي شخص بعد التعافي من الأزمات القلبية أو أي من مشاكل القلب.

    الهدف من البرنامج هو تحسين كفاءة حياة الشخص المتعافي ومساعدته في الوقاية من التعرض مرة أخرى لأمراض القلب.

    ويشارك في برامج إعادة تأهيل القلب متخصصين في العديد من المجالات ويشمل 3 مراحل:

    • نشاط بدني بتوجيهات من الطبيب المعالج.
    • تعليمات بشأن الطعام الصحي وطريقة الحياة الصحية وخطوات تناول الأدوية وطرق الإقلاع عن التدخين.
    • نصائح بشأن التخلص من الضغوط وتحسين الصحة العقلية.

    كيف يمكن تجنب مضاعفات أمراض الشرايين التاجية؟

    إذا كنت تعاني من أمراض الشرايين التاجية، فإنه يمكنك اتباع بعض الخطوات لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والأمراض القلبية الأخرى:

    • تناول طعام صحي يحتوي على نسب أقل من الصوديوم والدهون.
    • زيادة النشاط البدني والإقلاع عن التدخين وإنقاص الوزن.
    • عالج المشاكل الصحية المسببة لأمراض القلب مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم المرتفع وعدم انتظام ضربات القلب.
    • يمكنك اللجوء إلى الحلول الجراحية التي تساهم في استعادة معدلات تدفق الدم إلى القلب بمعدلات طبيعية.

    متى يحدث انسداد الشرايين؟

    لا يحدث انسداد الشرايين بصورة مفاجئة، وإنما يكون نتيجة تراكمات لسنوات سببها الرئيسي حدوث تلف في الجدار الداخلي للشريان، ينتج عنه تجمع اللويحات الدموية ومكونات أخرى في الدم لعلاج هذا التلف، لكنها عندما تتجمع بصورة كبيرة في مكان التلف تتسبب في حدوث ضيق ربما يصل إلى مرحلة الانسداد للشريان، إذا لم يتم علاجها مبكرا، وتكون النوبات القلبية أبرز نتائجها.

    10 أطعمة تسبب أمراض القلب
    © Sputnik / Mohamed Hassan
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