فنانة كويتية تثير جدلا واسعا في فيديو قصير مع محمد رمضان

آثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو قصير مع الفنان المصري محمد رمضان.

ونشرت شوق الهادي، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على "إنستغرام"، صورتها وهي ترقص بجوار محمد رمضان، خلال وجودهما في دبي، حيث يوجد الأخير منذ أيام لتحضير أغنية جديدة.

وانتقد الجمهور ظهور شوق الهادي وهي ترقص بالقرب من محمد رمضان واعتبروا ملابسها جريئة.

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وشوق الهادي ممثلة كويتية هي أخت الممثلة فرح الهادي، بدأت التمثيل في سن صغير مع شقيقتها، من أشهر أعمالها "فضة قلبها أبيض" و"عطر الجنة" و"أمينة حاف" وعرض لها أخيرا عبر منصة "شاهد vip" مسلسل "ملاك الرحمة".

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