دار أزياء إيطالية تطرح سترة لدعم حملة التطعيم ضد كورونا

وتحمل السترة السوداء اللون حرف "في" باللون الأحمر على الصدر، والذي يرمز لعلامتها التجارية وتحته كلمة فاكسينيتد (أي مطعم)، التي تبدأ بالحرف نفسه في اللغة الإنجليزية عليها "فاكسينيتد"، والتي ابتكرتها في البداية شركة صغيرة في لوس أنجلوس اسمها "كلوني" دون أن تعلم دار الأزياء الإيطالية بشأنها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت "فالنتينو" أنه "عندما علم بيير باولو بتشولي مصمم الدار بشأن المبادرة، قرر شراء القطع الخمس الأولى التي تم صنعها وإهداءها إلى أصدقائه ومنهم ليدي غاغا، ثم شرع في إنتاج سلسلة من السترات وتطرح للبيع عبر الموقع الإلكتروني لفالنتينو بدءا من الـ23 من سبتمبر/أيلول الجاري".

وقال بيتشولي إن "التطعيم أصبح أكثر الوسائل فاعلية لمكافحة الجائحة العالمية، كما أنه رمز لاحترام الآخرين والمسؤولية الاجتماعية".

وأكدت الأزياء الإيطالية أن الإيرادات من بيع هذه السترات ستخصص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لدعم عملها مع آلية "كوفاكس"، والتي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات وحصول البلدان الأكثر فقرا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.