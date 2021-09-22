بيليه من قاعة الرياضة... سأعود قريبا إلى سانتوس... فيديو

ونشر بيليه مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" يظهر فيه وهو يجري التمارين على دراجة هوائية، بينما يهتف له اثنان من الطاقم الطبي.

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وقال أحد المتواجدين بجانب بيليه: "حسنا، هذا كل شيء أيها البطل! ممتاز! أكثر من ذلك بقليل"، ليرد الأسطورة البرازيلية ممازحا بمد لسانه وكأنه منهك.

وأرفق بيليه البالغ من العمر 80 عاما برسالة كتب فيها: "أصدقائي، أرسل هذا الفيديو الذي صورته زوجتي اليوم من أجل مشاركة فرحتي معكم".

وأضاف: "أنا محاط بالعاطفة والتشجيع ما يجعلني أشعر بتحسن قليل كل يوم. من خلال ممارستي رياضة الدراجات الهوائية، وبهذه الطريقة، سأعود قريبا إلى سانتوس"، في ساو باولو حيث منزله هناك.

وبقي في العناية المركزة حتى 14 منه، قبل نقله إلى غرفة عادية، لكنه عاد لفترة وجيزة إلى وحدة العناية المركزة يوم الجمعة الفائت، "كإجراء وقائي" بسبب اضطراب تنفسي بسيط.

#Brasil Pelé continúa con su recuperación y afirma que "cada día está mejor" https://t.co/0SWcjJ2PhQ — Meridiano (@MeridianoTV) September 20, 2021

وتدهورت صحة بيليه، في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في أبريل/نيسان 2019، في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية، ولدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات من الكلى.