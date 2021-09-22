الفنان السوري قصي خولي يستعين بمقولة للبطل بروس لي... فيديو

وضمّن قصي خولي الصورة قول شهير لبروس:
"ستستمر بالمعاناة إذا كان لديك رد فعل عاطفي على كل ما قيل لك، القوة الحقيقية أن تجلس في الخلف وتلاحظ كل شيء باستخدام المنطق إذا كانت الكلمات تتحكم فيك، فهذا يعني أن الجميع قادر على التحكم فيك".
#brouc_lee #الله_ولي_التوفيق #قصي_خولي pic.twitter.com/45WowUEmMS— Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) September 21, 2021
وأبدى المتابعون إعجابهم بهذه الصورة وعلقوا عليها قائلين: "دخيل قصقص الحكيم والمنطقي"، وقال آخر: "يسلملي غالينا قصي الحكيم كلامك رائع".
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وظهر قصي خولي في مهرجان "الموريكس دور" بإطلالة مختلفة تماما عن إطلالاته السابقة مما أثار التكهنات حول سبب هذا التغيير.
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