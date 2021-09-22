الفنان السوري قصي خولي يستعين بمقولة للبطل بروس لي... فيديو

شارك الفنان السوري قصي خولي متابعيه بموقع "تويتر" تغريدة تضمنت صورة لبروس لي لاعب الفنون القتالية والدفاع عن النفس.

وضمّن قصي خولي الصورة قول شهير لبروس:

"ستستمر بالمعاناة إذا كان لديك رد فعل عاطفي على كل ما قيل لك، القوة الحقيقية أن تجلس في الخلف وتلاحظ كل شيء باستخدام المنطق إذا كانت الكلمات تتحكم فيك، فهذا يعني أن الجميع قادر على التحكم فيك".

​وأبدى المتابعون إعجابهم بهذه الصورة وعلقوا عليها قائلين: "دخيل قصقص الحكيم والمنطقي"، وقال آخر: "يسلملي غالينا قصي الحكيم كلامك رائع".

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وظهر قصي خولي في مهرجان "الموريكس دور" بإطلالة مختلفة تماما عن إطلالاته السابقة مما أثار التكهنات حول سبب هذا التغيير.