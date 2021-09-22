أحمد زاهر يهنئ روجينا بطريقة مميزة... والأخيرة ترد: "توحة يا عمري" (فيديو)

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمع الفنان المصري أحمد زاهر مع مواطنته الفنانة روجينا أثناء لقائها الصحفيين على خلفية مهرجان الفضائيات العربية.

ونالت الفنانة روجينا جائزة الفضائيات العربية 2021 عن دورها في مسلسل "بنت السلطان"، وحرص أحمد زاهر على تهنئة صديقته روجينا بمناسبة تكريمها بالمهرجان.

وظهر زاهر في الفيديو وهو يأتي من الخلف ليفاجأ روجينا وهي تتكلم مع الصحفيين، ومازحها بقوله "ياعمري" لتبتسم روجينا وترد عليه باسمة "توحة"، وتتقبل منه التهاني بسعادة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، وأشادوا بالصداقة المميزة التي تجمع بين هذين الفنانين، وبعلاقتهما المميزة والروح العفوية والتلقائية التي تجمعهما سوية.