محمد رمضان يعلن خوضه لسباق "دراما رمضان 2022" ويكشف فريق عمله

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن تعاقده مع شركة "MediaHub - سعدي جوهر" لتقديم عمل درامي في رمضان 2022.

ونشر محمد رمضان صورته مع المنتج محمد السعدي، عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين".

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وفي تصريحات صحفية سابقة للمخرج محمد ياسين، ذكر أنه يعرف محمد رمضان منذ أكثر من 10 أعوام، والعلاقة بينهما جيدة للغاية، وفي الفترة الحالية تجمعه مع محمد رمضان والشركة المنتجة جلسات خاصة لوضع الخطوط العريضة التي سيسير عليها العمل.

كانت آخر أعمال المخرج محمد ياسين هي مسلسل "أفراح القبة"، والذي عُرض في عام 2016، والذي لعب بطولته منى زكي وإياد نصار وجمال سليمان وصابرين صبا مبارك.

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