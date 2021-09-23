ريهام سعيد تكشف حالتها الصحية بعد إصابتها بـ"كورونا"

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، اليوم الخميس، تفاصيل إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، داعية الجميع إلى أن يسامحها.

ونشرت ريهام سعيد، عبر حسابها على "إنستغرام" صورة، وهي على السرير في أحد المستشفيات، قائلة: "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية"، موجهة اعتذارا إلى كل فريق العمل السيدة زينب والمنتج ممدوح شاهين والأستاذ المخرج محمد النقلي على العطلة اللي تسببت فيها.

وأضاف أنها "تشكر ربها على حبه لها وتشكره على ابتلاءاته الكتيرة"، موجهة نصيحه لكل واحد يهاجم مشهور أو ناجح، قائلة: "إنت بتاخد ذنب رهيب إنتوا بتاخذوا من أعصابنا وصحتنا وكله على باطل خلي بالكوا الأذية دي وحشة أوي وهاتقعد للك في أعز ما عندك".

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وكانت مقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، قالت في يوليو/ تموز الماضي، إنها بعد إصابتها بمرض السكر وتعرضها لبعض المشاكل، قررت أن تعتزل الإعلام تماما وتتفرغ للتمثيل.

وفيما كشفت أن "قرارها خطوة صعبة تحمل مخاطر كبيرة عليها، لكنها على الأقل أصبحت تسعى وراء حلمها حتى وهي في هذا العمر". وطلبت من نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي أن يساعدها في أن يغير من فكرة المخرجين والمنتجين عنها، وهي أنها مذيعة ترغب في التمثيل.

ويأتي إعلان ريهام سعيد اعتزالها المثيل نهائيا بعد إعلانها انتهاء برنامجها الشهير "صبايا الخير". والذي أثار العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذلك عقب عرضها حلقة تضمنت قيامها برحلة برية لاصطياد الثعالب والذئاب.

يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عامين للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

وبدأت ريهام سعيد مشوارها الإعلامي في عام 2003، من خلال تقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والذي ناقشت من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية المحلية، والتي سببت أزمات قضائية لها.

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