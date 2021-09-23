النار تهب في شعر ممثلة أمريكية أثناء إطفاء شمع عيد ميلادها... فيديو

تعرضت الممثلة الأمريكية، نيكول ريتشي، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ40.

وأمسكت النار بشعر ريتشي أثناء إطفائها شمع عيد ميلادها، بحسب مقطع مصور شاركته مع متابعيها البالغ عددهم 5 ملايين عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وحاز الفيديو على أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر حساب نيكول ريتشي الرسمي على "إنستغرام".

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يشار إلى أن نيكول ريتشي هي ابنة متبناة من المطرب الأمريكي الشهير، ليونيل ريتشي.

وحققت ريتشي شهرتها في عام 2003، بعدما شاركت في برنامج تلفزيون الواقع "The Simple Life" مع صديقتها المقربة، المليارديرة وعارضة الأزياء الأمريكية، باريس هيلتون.

كما أن نيكول ريتشي حازت على شهرة من حبها للأزياء والموضة، وأطلقت قبل سنوات عديدة علامتها التجارية الخاصة "House of Harlow".

ونيكول ريتشي متزوجة حاليا من الموسيقار والمطرب الأمريكي، جويل مادين، منذ عام 2010، ولديهما طفلان هما هارلو وسبارو.