رتبة عسكرية لصاحب "جيمس بوند" دانيال كريغ في البحرية الملكية البريطانية

أعلنت القوات البحرية الملكية البريطانية، اليوم الخميس، عن تعيينها بطل أفلام "جيمس بوند" الممثل البريطاني، دانيال كريغ، قائدا فخريا في الخدمة، وهي نفس الرتبة التي يشغلها العميل السري البريطاني الوهمي.

وعن تكريم دانيال كريغ، قال اللورد البحري الأول الأدميرال، توني راداكين، قائد البحرية الملكية، إن كريغ "معروف بكونه القائد جيمس بوند على مدار الـ15 عاما الماضية، وهو ضابط بحري يحافظ على سلامة بريطانيا من خلال أدائه المهام في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "هذا ما تفعله البحرية الملكية الحقيقية كل يوم، باستخدام التكنولوجيا والمهارة بنفس طريقة بوند نفسه".

من ناحيته، أكد دانيال كريغ في بيان رسمي أنه يتشرف بتعيينه في رتبة القائد الفخري في الخدمة العليا.

View this post on Instagram A post shared by James Bond 007 (@007)

وفي روايات "جيمس بوند" من تأليف إيان فليمنغ، فإن "جيمس بوند" هو أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، وهو عميل المخابرات البريطانية مع حصوله على "ترخيص للقتل".

وجاء الإعلان عن تعيين دانيال كريغ ضابطا بحريا فخريا قبل أيام من طرح أحدث أفلام "جيمس بوند" بعنوان "No Time to Die" (لا وقت للموت)، الذي يشهد على ظهوره الخامس والأخير كالجاسوس البريطاني الشهير.

وسيطرح الفيلم في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري في بريطانيا، و 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في الولايات المتحدة، بعد تأجيلات استمرت 18 شهرا بسبب فيروس كورونا.

وظل دانيال كريغ يجسد دور "جيمس بوند" منذ عام 2006، وكانت البداية مع فيلم "Casino Royale".