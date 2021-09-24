دمية الطفلة السورية "أمل الصغيرة" تصل إلى ميناء مرسيليا وسط حشد جماهيري...فيديو

وصلت دمية عملاقة تمثل طفلة سورية تُدعى "أمل الصغيرة'' إلى ميناء مرسيليا الفرنسي يوم أمس الخميس، كجزء من رحلة عبر أوروبا بدأت في تركيا وستنتهي في المملكة المتحدة في نوفمبر القادم.

يهدف مشروع الدمية التي يبلغ طولها 3.5 متر والتي صممتها شركة "Handspring Puppet Company" إلى تركيز الانتباه على احتياجات للاجئين الشباب من سوريا وكل دول العالم، بحسب ما ذكرت قناة "france24" الفرنسية.

وستزور الدمية 65 مدينة أوروبية، واستضافتها إيطاليا في الفترة من 7 إلى 9 أيلول/ سبتمبر القادم، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات الإنسانية في تلك الأيام.