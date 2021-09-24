وفاة شاب صيني بعد شرب 1.5 لتر من كوكا كولا في 10 دقائق

كشف أطباء صينيون عن وفاة شاب صيني يبلغ من العمر 22 عامًا بعد شرب زجاجة كوكا كولا يسعة 1.5 لتر خلال 10 دقائق فقط.

ويقول مسعفون إن الاستهلاك السريع للشاب أدى إلى ضغط كمية كبيرة من الغازات داخل جسده، مما أدى إلى حرمان الكبد من الأكسجين وموته في النهاية.

ذهب الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى المستشفى بعد ست ساعات من تناول المشروب الغازي، واشتكى من ألم شديد وتورم في المعدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

أخبر الأطباء في مستشفى تشاويانغ ببكين أنه قام بشرب 1.5 لتر من كوكا كولا بسرعة كبيرة بسبب الطقس الحار في المدينة.

أدى تناول المشروب بسرعة كبيرة إلى تجمع الغازات في أمعائه، والتي تسربت بعد ذلك إلى الوريد البابي، أحد الأوعية الدموية الرئيسية في الكبد، بسبب الضغط العالي.

لم يعتقد الأطباء أن الرجل يعاني من مشاكل صحية مزمنة، وعند تشخيص حالته كان يعاني من ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وكان يتنفس بسرعة.

وكشفت عمليات المسح عن إصابته بنقص تروية الكبد، المعروف أيضًا باسم "صدمة الكبد''، وهو نوع من الأمراض الناجمة عن انخفاض إمداد العضو بالأكسجين، والذي يعتقد الأطباء أنه مرتبط بوجود غاز في الوريد البابي.