أول ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد شفائها... صورة

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، اليوم الجمعة، أول صورة لها بعد إعلان شفائها من أزمتها الصحية، التي استلزمت إجرائها عمليات جراحية في مصر وسويسرا.

وتظهر ياسمين عبد العزيز في الصورة التي شاركتها عبر حساباتها الرسمية على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وهي داخل المستشفى مع أطبائها، وتوجه الشكر لهم على رعايتهم الطبية لها خلال فترة مكوثها فيها.

وعلقت الممثلة المصرية على الصورة: "الحمد لله الذي شفانا وعفانا".

وقبل أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد الشفاء، أعلنت أنها عادت إلى بلدها مصر، ونشرت عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" فيديو للغرفة التي كانت تعالج فيها بسويسرا، ووضعت معها إيموجي "وداعا"، وكذلك مقطع مصور من شرفة منزلها في القاهرة بعد عودتها.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، طمأنت ياسمين عبد العزيز جمهورها بأن حالتها الصحية تحسنت كثيرا، وتعافت من الأزمة التي ألمت بها.

وأكدت ياسمين عبد العزيز أنه رغم "الصعب" الذي مرت به في أزمتها الأخيرة إلا أن دعم محبيها كان يهون عليها دائما.

وكشفت الفنانة المصرية عن تفاصيل تلك الأزمة، قائلة: "كفايه إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا".

ومضت مستدركة: "لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله".

وفي نهاية منشورها، توجهت ياسمين عبد العزيز بالشكر لجمهورها في مصر والوطن العربي، مؤكدة بالقول: "عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم".

وعانت ياسمين عبد العزيز من أزمة صحية منذ أكثر من شهر، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو/تموز، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وغادرت ياسمين عبد العزيز المستشفى بعد 26 يوما، وسافرت لاحقا إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبيبة والمتابعة مع أطبائها في جنيف.

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