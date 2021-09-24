مهندسون يطهون بالليزر دجاجا مطبوعا بطابعة ثلاثية الأبعاد.. فيديو

أظهر فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا أنه يمكن استخدام عدة أنواع مختلفة من الليزر لطهو الدجاج المطبوع طباعة ثلاثية الأبعاد دون أن يؤدي ذلك إلى أي آثار ضارة بالمذاق.

واعتبر الباحثون العملية أحدث خطوة نحو رقمنة عملية الطهو، بحسب ما ذكرت مجلة "gizmodo".

قال جوناثان بلوتينجر، المهندس في جامعة كولومبيا والمؤلف الرئيسي للورقة، في بيان صحفي جامعي: "بعد طباعة الدجاج بطباعة ثلاثية الأبعاد في أشكال مختلفة، قام الفريق بتعريض اللحم لضوء الليزر الأزرق والأشعة تحت الحمراء المتوسطة".

وتابع: "وجد الفريق أن أنواع مختلفة من الليزر تطهو الطعام بطرق مختلفة، كان الليزر الأزرق أفضل للطهي من الداخل، بينما كانت الأشعة تحت الحمراء هي الأفضل لتحمير السطح".

أفاد الفريق أن الأطعمة المطبوخة بالليزر كانت أكثر رطوبة من الأطعمة المشوية في الفرن وأقل تقلصا.