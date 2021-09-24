شاب سعودي يمنع هروب شخص كان داخل سيارة شرطة... فيديو

تمكن شاب سعودي، من منع هروب مشتبه كان داخل دورية أمنية بعدما حاول زميله تهريبه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو يظهر حشدا من الناس أمام دورية للشرطة.

وقام أحد الشبان بمحاولة تهريب زميله الذي كانت الشرطة قد وضعته داخل الدورية، دون أن يتسنى معرفة سبب ذلك.

وقام الشاب بفتح باب الدورية تمهيدا لهروب زميله، الذي ما إن هم بمغادرة السيارة حتى قام شاب آخر بإغلاقها في حركة خاطفة قبل أن تصل عناصر الشرطة إلى المكان وتسيطر على الوضع، وفقا للفيديو الذي أعادت صحيفة عاجل المحلية نشره.

اللي سكر الباب هو اول شخص طبق مقولة المواطن رجل الامن الاول pic.twitter.com/dazyfjVVjj — مش فهد® (@ex_iiifd) September 23, 2021

وبدا واضحا من الأعلام التي كان يضعها الشبان على أكتافهم، أن الواقعة حدثت أمس الخميس خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

للاطلاع على المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك