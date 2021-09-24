إعلامي مصري يعلق على وقف برنامجه... فيديو

علق الإعلامي المصري محمود سعد، اليوم الجمعة، على وقف برنامجه "باب الخلق" الذي ظلَّ يذاع على قناة النهار المصرية منذ نحو 5 أعوام إلى أن تم الإعلان عن وقفه أمس.

وقال محمود سعد على حسابه بموقع تويتر: "ماكنتش أعرف إن باب الخلق له هذه القيمة الا لما قرأت ردود الفعل بعد توقف البرنامج".

وأضاف "إذا كان فيه قيمة للبرنامج فهي قيمة الناس اللي في الشارع اللي شرفوني وفتحوا قلوبهم.. محبة كبيرة لهم ولكم".

ماكنتش اعرف إن باب الخلق له هذه القيمة الا لما قرأت ردود الفعل بعد توقف البرنامج.. واذا كان فيه قيمة للبرنامج فهي قيمة الناس اللي في الشارع اللي شرفوني وفتحوا قلوبهم.. محبة كبيرة لهم ولكم.. — محمود سعد (@mahmoudsaad) September 24, 2021

وفي وقت سابق اليوم، نشر محمود سعد، مقطع فيديو من داخل سيارته، تطرق خلاله إلى وقف البرنامج على قناة النهار.

وقال سعد إنه سيبدأ مرحلة جديدة، ينتقل خلالها لبث برنامجه على اليوتيوب، معلنا "خبر مش لطيف، مش عاوز أقوله في التليفزيون، لأني لا أحب الوداع باب الخلق خلاص ملوش نصيب يستمر أكثر من كده.. ربنا فتحلنا سكة تانية، ممكن نتقابل على اليوتيوب".

ونفى الإعلام المصري أن تكون هناك مشاكل مع القناة، دون أن يكشف عن سبب توقف البرنامج.

وأمس الخميس، أعلن محمود سعد توقف البرنامج على القناة، وقال إنه سيواصل عرضه على قناته بـ "يوتيوب".

وكان محمود سعد بدأ تجربة "باب الخلق" على شاشة النهار عام 2017، وتناول خلاله الكثير من المشكلات التي تواجه الناس لاسيما البسطاء منهم.