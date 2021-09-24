جورج وسوف يحيي الأردنيين في جرش بهذه الكلمات... ما سر الاستعانة بـ3 عيادات في حفله

عاد الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مسرح مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن من جديد بعد غياب طويل دام 18 عاما، وذلك عبر إحيائه حفلا ناجحا حضره الآلاف من محبيه وعشاقه.

وظل جمهور وسوف يردد لقبه الشهير "أبو وديع" قبل ظهوره على المسرح، وعندما أطل عليهم قوبل بعاصفة من التصفيق من جانبهم، فحياهم قائلا: "أهلا فيكم في جرش"، بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية.

وقدم وسوف في الحفل الذي زاد عدد الحضور فيه عن 6 آلاف من معجبيه، العديد من أغانيه الشهيرة، ومنها "طبيب جراح" و"صابر وراضي" و"علم قلبي الشوق" و"كلام الناس".

وقدم حفل جورج وسوف الممثل الأردني منذر رياحنة، فيما ارتدي محبو المطرب صاحب لقب "سلطان الطرب" قمصانا تحمل صورته، كما حملوا لافتات وجهوا فيها رسالة له هي: "دبنا على غيابك دبنا".

شاهد| وسط حضور جماهيري حاشد.. جورج وسوف يتألق في مهرجان جرش pic.twitter.com/SCjodC7B8b — هلا أخبار (@HalaAkhbar) September 24, 2021

وكانت المدير التنفيذي بمهرجان جرش في دورته الـ35، أيمن سماوي، كشف لصحيفة "الغد" الأردنية، أمس الخميس، أنه تم الاستعانة بـ3 عيادات وسيارة إسعاف وممرضين ومسعفين في حفل جورج وسوف، وذلك من أجل مواجهة أي عارض صحي طارئ قد يصيب الفنان أو أي فرد من الجمهور.

ويأتي قرار توفير الإمدادات الطبية في حفل جورج وسوف، اليوم الجمعة، بعد تعرض الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي للإغماء أثناء حفلها في مهرجان جرش قبل أيام.