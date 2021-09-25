فنانة تغضب السعوديين بسبب مقطع فيديو يتعلق باليوم الوطني

نشرت نجمة التواصل الاجتماعي السعودية، ​هند القحطاني،​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وظهرت القحطاني داخل سيارتها وتحتفل بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث ارتدت وحملت علم بلادها على وقع أغان وطنية.

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وأثارت هند غضب السعوديين برقصها وهي تحمل العلم السعودي، حيث قامت بحركات مستفزة بحسب المتابعين.

واعتبر رواد التواصل الاجتماعي أن تصرفها ورقصها بهذه الطريقة لا يليقان بالمناسبة الوطنية.