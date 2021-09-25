شركة إسرائيلية تبدأ بإنتاج حلوى الحشرات

وأكد العلماء مرارا على الحاجة إلى إدراج الحشرات في غذاء الإنسان من أجل إنقاذ النظام البيئي من الانهيتار.

قررت شركة "Hargol FoodTech" الإسرائيلية إطلاق إنتاج حلوى جيلي الجراد، وبحسب رئيس الشركة درودا تمير، تضاف إلى الجراد نكهات مختلفة منها المكسرات والفطر والقهوة والشوكولاتة والبرتقال والفراولة.

تعتزم الشركة إحداث ثورة في مفهوم الحشرات في النظام الغذائي من خلال إطلاق ألواح الطاقة والهامبرغر والفلافل بالإضافة إلى الحلويات.

وفقًا للخبراء، يمكن أن يكون بروتين الحشرات أكثر فائدة للبيئة من تربية الأبقار والأغنام والثدييات الأخرى. لطالما تم أكل الحشرات المختلفة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى، لكن هذا لا يزال جديدًا لسكان أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وفقًا لتوقعات الخبراء، يمكن للحشرات أن تدخل النظام الغذائي للدول الغربية بحلول عام 2050، عندما يصل عدد سكان الأرض إلى 9.8 مليار شخص. ومع ذلك، يجب أن نرى ما إذا كانت بروتينات الحشرات يمكن أن تسبب الحساسية لدى البشر وتؤثر على أجسامهم.