طرح آلة حاسبة تنظم معدل شرب القهوة على اختلاف أنواعها وتحافظ على البيئة

استطاعت طبيبة أن تطور آلة حاسبة قادرة على الكشف عن مقدار ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوي سنويا نتيجة الاستهلاك اليومي لكافة أنواع القهوة.

وتتيح الآلة الحاسبة "أومني"، من تطوير الطبيبة، لوسي زابوروسكا، للمستخدمين إدخال عدد أكواب مشروبات القهوة المختلفة التي يتناولوها أسبوعيا من أجل حساب تأثيرها على البيئة.

واستنادا إلى درجة استهلاك القهوة، ستوفر الآلة الحاسبة نصائح حول كيفية شرب القهوة بشكل أكثر استدامة، بما في ذلك التبديل إلى أكواب قابلة لإعادة الاستخدام.

واكتشفت زابوروسكا أن 10 مشروبات من مشروب قهوة "اللاتيه" أسبوعيا تعادل 125.2 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مما يعني أنها تتطلب 72800 لترا من الماء.

وقالت زابوروسكا في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن السر وراء حماسها لإنشاء حاسبة خاصة باستهلاك القهوة هو أنها من عشاقها ومن كبار مستهلكيها.

وأكدت أن "فهم كيفية تأثير عادتي اليومية في تناول القهوة على البيئة هو خطوة نحو تبني خيارات أكثر استدامة".

وتشير الدراسات إلى أن الطلب العالمي على القهوة سيؤدي إلى زيادة إنتاجها 3 مرات مع حلول عام 2050، وذلك في الوقت الذي حددت فيه الدول هدفا بعدم إضافة أي انبعاثات إضافية لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

ويتم استهلاك حوالي 400 مليون فنجان من القهوة يوميا في أمريكا و95 مليون في المملكة المتحدة، وهي ثاني أكثر سلعة يتم تداولها بعد النفط.

وكانت دراسة نشرت في شهر نيسان/ أبريل الماضي أكدت أن القهوة يمكن أن تتسم بمذاق أخف في المستقبل، بسبب التغير المناخي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الذي قد يؤدي إلى ظهور أنواع أقل كثافة من حبوب البن.