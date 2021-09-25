رغد صدام حسين تهنئ السعوديين باليوم الوطني بفيديو "الكلاشينكوف الذهبي"

هنأت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، السعوديين بالعيد الوطني لبلادهم وذلك بنشر فيديو لوالدها مع الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود.

وكتبت رغد صدام حسين في تغريدة بحسابها على تويتر "كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه".

وأرفقت التغريدة بفيديو يظهر صدام في جولة بالسيارة داخل بغداد وإلى جانبه الملك فهد.

كما يظهر الفيديو صدام حسين خلال تسليمه رشاش كلاشينكوف مطلي بالذهب هدية إلى الملك السعودي آنذاك.

كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه.#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/DuJ2nqsj9h — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 24, 2021

ويعود تاريخ الزيارة إلى عام 1989، عندما توجه الملك فهد إلى بغداد مهنئا العراق بـ "انتصاره" في الحرب مع إيران (22 سبتمبر/أيلول 1980 – 20 أغسطس/آب 1988)، بحسب تقارير إعلامية سعودية.

ويحتفل السعوديون في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام باليوم الوطني للسعودية والذي يؤرخ لذكرى تأسيس المملكة، في إشارة للمرسوم الملكي التاريخي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في مثل ذلك اليوم من عام 1932 ويقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.