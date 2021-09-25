خنازير برية تجتاح شوارع روما وتطارد المارة... فيديو

وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، فإن تراكم النفايات هو سبب اجتياح الخنازير البرية للعاصمة الإيطالية، وهذه النفايات في كثير من الأحيان تفيض من مكبات القمامة التي لا يتم تفريغها.

Rome, via Trionfale (banlieue nord) : des sangliers en pleine ville. pic.twitter.com/KTod3n9ivN — François Beaudonnet (@beaudonnet) September 24, 2021

​وقالت شاهدة عيان إن قطيعا من الخنازير البرية لاحقها عندما ذهبت لرمي القمامة، لافتة إلى أنها (الخنازير) تسبب خطرا على السكان في الشوارع.

يذكر أن هذه المشكلة أصبحت حاضرة في حملات المرشحين المعارضين لانتخابات البلدية. وقبل نحو شهر، شوهد قطيع من الخنازير البرية يطارد سيدة في موقف للسيارات في روما.