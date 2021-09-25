نيكولاس كيج يطرد من مطعم وهو مخمور وحافي القدمين وأشبه بمشرد... فيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للنجم الأمريكي الشهير الحائز على جائزة أوسكار، نيكولاس كيج، وهو يتعرض للطرد من أحد مطاعم مدينة لاس فيغاس، بسبب مظهره ومعاقرته للخمر.

وقال شهود عيان إن كيج (57 عاما) كان "في حالة سُكر تام، بل ظن البعض أنه مجرد رجل مشرد، دون أن يدركوا أنه أحد نجوم الصف الأول في هوليوود بتسعينيات القرن الماضي.

ويظهر كيج في إحدى لقطات الفيديو، وهو يجلس على أريكة، ويرتدي قميصا أسود اللون، وسروالا مطبوعا عليه جلد نمر، وحافي القدمين.

وذكر عاملون من المطعم أن الممثل الأمريكي كان في حالة يائسة للغاية، وظل يعاقر التيكيلا والويسكي، وكان يحاول استفزاز كل من يمر أمامه.

وتعرض نيكولاس كيج للطرد من جانب العاملين في المطعم، يوم الاثنين الماضي، بعدما تشاجر مع أحد الموظفين، بحسب لقطات الفيديو التي انفردت صحيفة "ذا صن" البريطانية بنشرها.

وانتهى المقطع المصور بأن حاول نيكولاس كيج مواجهة العاملين في الفندق بعد طرده، وحاول الدخول إلى المكان مرة أخرى، لكن دون جدوى.

يشار إلى أن لنيكولاس كيج تاريخ مع الخمر، إذ ألغى زواجه الرابع من إريكا كويكي في مارس/ آذار 2019، واعترف أنه كان مخمورا جدا وقتها "لفهم التأثير الكامل لأفعاله".

وكان نيكولاس كيج من أبرز نجوم هوليوود في تسعينيات القرن الماضي، وتصدرت أفلامه وقتها إيرادات شباك التذاكر العالمية، ومن أشهرها "The Rock" و"Face/Off" و"Con Air" و"City of Angels".