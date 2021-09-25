فنان أردني يرد على أنباء تعرضه للضرب من أبناء جورج وسوف

رد الفنان الأردني، منذر رياحنة، على أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه للضرب من جانب أبناء الفنان السوري، جورج وسوف، على هامش حفله الغنائي الذي أحياه بالأمس الجمعة في مهرجان جرش بالأردن.

وزعم مستخدمون على موقع "تويتر" أن رياحنة تعرض للضرب من أبناء وسوف في كواليس الحفل.

وياحسرتي عليك يالفنان الاردني #منذر_رياحنه يتعرض لشجار من قبل ابناء #جورج_وسوف — Ibtisam Al Manaseer🇯🇴l ابتسام المناصير (عباديه) (@IbtisamManaseer) September 24, 2021

الفنان الأردني منذر الرياحنة يتعرض للأعتداء بالضرب من قبل ابناء جورج وسوف في مهرجان جرش!#الأردن — General Inspector (@GeneralInspect2) September 24, 2021

#الفنان منذر الرياحنه يتعرض للضرب من ابناء جورج وسوف 🤦‍♂️🤦‍♂️ — Rahaf Zoubi (@RahafZoubi1) September 24, 2021

ضيف وبايدو سيف

عيال جورج وسوف يعتدون على الفنان منذر الرياحنة — محاسن الحمصي (@mahassenhomsi) September 24, 2021

ونفى منذر رياحنة، الذي قدم حفل جورج وسوف، وقوع أي خلاف أو مشاكل، بحسب تصريحاته لموقع "إي تي بالعربي".

وتابع موضحا أنه "إذا انتشر شيء فهو عن خلاف ناس ترغب في الدخول وناس ترغب في الخروج، وهذا شيء بسيط لا يذكر، ويحدث بأي مهرجان".

كما أكد ابن شقيقة، جورج وسوف، جودي، لموقع "إي تي بالعربي" أنه لم تكن هناك مشاكل أو أي شيئ من هذا القبيل.

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وقدم جورج وسوف في الحفل أمس بمهرجان جرش الذي زاد عدد الحضور فيه عن 6 آلاف من معجبيه، العديد من أغانيه الشهيرة، ومنها "طبيب جراح" و"صابر وراضي" و"علم قلبي الشوق" و"كلام الناس".

ويمثل حفل جورج وسوف، أمس، أول عودة له إلى حفلات مهرجان جرش في الأردن، بعد غياب طويل استمر 18 عاما.