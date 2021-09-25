فيديو مرعب تحت جسر.. ما هو المخلوق الذي يختلس النظر هناك؟

يعتقد أحد مستخدمي برنامج "غوغل إيرث" أنه أحضر دليلا موثقا على وجود المهرج القاتل من فيلم "It" - ولكن هناك أيضا احتمالا أكثر واقعية أنه شيء مختلف تماما.

نشر مستخدم على حسابه بتطبيق "تيك توك" مقطع فيديو لشخصية مخيفة شوهدت تحت جسر في إيثاكا، بولاية نيويورك الأمريكية، يشبه إلى حد بعيد المهرج القاتل في فيلم" "IT"، المأخوذ عن رواية الكاتب ستيفن كينغ، بحسب موقع "واللا".

في الفيديو - الذي يأتي إلينا من "غوغل إيرث" ويرافقه موسيقى لا تقل رعبا عن الاكتشاف نفسه - يقوم المؤشر بتكبير جسر عادي به حركة مرور للسيارات وأسفله مسار للمشاة مواز للنهر.

عندما يقترب ويدخل من تحت الجسر، يظهر المؤشر شيئا يبدو وكأنه وجه مخيف يتربص في الظل ومستعد للقفز على المسكين الذي يمر به.

لقد درس الكثيرون ما إذا كان يمكن بالفعل العثور على هذا الوجه المزعج في "غوغل إيرث" ووجدوه بالفعل في الإحداثيات التالية: 42 ° 26'35.24 ″ N 76 ° 30'49.09 ″ W.

حصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة على Tiktok وتساءل الكثيرون عما إذا كان بالفعل مهرجا قاتلا. كتب أحدهم: "حسنا، الآن أعرف إلى أين لا أذهب"، وأضاف آخر: "لن أذهب من تحت الجسر مرة أخرى دون خوف من وجود مهرج قاتل يتربص بي. شكرا لك على ذلك".

وجد آخرون حلا أكثر واقعية للمشهد المزعج ويقولون إنه خداع بصري يكون دماغنا مسؤولا عنه. كتب أحدهم: "هناك تفسير منطقي لهذا، غالبا ما ينظر البشر إلى الأشياء العادية كوجوه في ظاهرة تُعرف باسم باريدوليا. وأضاف آخر: "عيون المهرج مسامير، مجرد جزء من هيكل الجسر. ليس هناك ما يثير الحماس بشأنه".