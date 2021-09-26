نضال الشافعي يغادر المستشفى بعد جراحة القولون الثانية

غادر الفنان المصري، نضال الشافعي، المستشفى، بعد إجرائه جراحة ثانية في القولون، والتي خضع لها من أجل وقف النزيف فيه وعلاج تسمم الدم.

وخرج الشافعي من المستشفى بعد أن تم الاطمئنان على حالته الصحية، وظل موضوعا تحت الملاحظة لمدة يومين.

وفي مداخلة هاتفية لها مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، كشفت زوجة نضال الشافعي تفاصيل أزمة مرضه، مشيرة إلى أن البداية كانت مع انفجار جزئي في القولون نتيجة انفعاله الشديد في كواليس أحدث أفلامه السينمائية، وعدم رضاه عن بعض الأمور.

وأوضحت أن زوجها كان يعاني من جيوب القولون، والتي من الممكن التعايش معها، إلا أن إحدى هذه الجيوب انفجرت نتيجة الضغط العصبي.

وتابعت أن الأمر تطور للأسوأ عندما أصيب بتسمم في الدم، وتعرض كافة أجهزة جسمه للالتهاب، إلا أنه تم تجاوز كل هذا بالعملية الثانية التي خضع لها الأسبوع الماضي.

وكان نضال الشافعي أعلن الأحد الماضي عبر منشور له على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن خضوعه لعملية جراحية جديدة في اليوم التالي، دون أن يذكر تفاصيل عنها.

ويشارك نضال الشافعي حاليا في تصوير فيلم "ميني بار"، من بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالي وراندا البحيري، وغيرهم.

وكان آخر أفلام نضال الشافعي "زنزانة 7"، الذي عرض العام الماضي 2020، وهو من تأليف حسام موسى ومن إخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته أحمد زاهر وميا نصري ومنة فضالي وأحمد التهامي وعبير صبري وإيهاب فهمي.

وحقق نضال الشافعي شهرة واسعة من مشاركته في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، منها "إبراهيم الأبيض" و"الديلر" و"الجزيرة" مع الفنان أحمد السقا، ومسلسلات "دلع بنات" و"الاختيار 2" و"فرقة ناجي عطالله" أمام الفنان عادل إمام، و"فيرتيغو" مع الفنانة التونسية هند صبري.

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