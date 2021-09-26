تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى ناصر القصبي: مطلوب يا أستاذ

شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، فيديو قديم لمواطنه الفنان، ناصر القصبي.

وفي الفيديو الذي نشره آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يظهر ناصر القصبي وهو يغني ويعزف على آلة العود.

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو مازحا: "حبيبي أستاذ ناصر مطلوب في موسم الرياض".

من ناحيته، أعاد ناصر القصبي نشر تغريدة تركي آل الشيخ، واكتفى بالتعليق برموز "إيموجي" لوجوه تضحك.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عن افتتاح "موسم الرياض" في يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشار إلى أنه سيعلن عن كافة تفاصيل الموسم الجديد في مؤتمر صحفي سيقام يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر.

ننتظركم بإذن الله يوم ٢٠ اكتوبر في حفل افتتاح ومسيرة #موسم_الرياض … تفاصيل الموسم سيعلن عنها في المؤتمر الصحفي يوم ٤ اكتوبر ان شاءالله … مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة … وحشتونا ❤️🇸🇦🔥💪🏻 pic.twitter.com/R4c3oBWkI4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 25, 2021

يشار إلى أن ناصر القصبي فاز مؤخرا مع الفنانة المصرية، سمية الخشاب، بمبلغ مليون ريال سعودي، في حلقة خاصة من برنامج المسابقات "من سيربح المليون"، والتي تبرعوا بها للأعمال الخيرية.

وكان تركي آل الشيخ كشف في مطلع الشهر الجاري عن تعرضه لنزيف و خضوعة لعملية جراحية وصفها بـ"الصعبة"

كان رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عن عودته إلى الرياض بعد رحلة علاجية طويلة.

ووثّق آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لحظة وصوله إلى مطار الرياض بمقطع فيديو، إذ قام بمجرد نزوله من الطائرة بصلاة ركعتين شكر.

واستمرت رحلة علاج تركي آل الشيخ أكثر من 5 أشهر في مدينة نيويورك الأمريكية.