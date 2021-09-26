كلب يدخل موسوعة غينيس بأطول أذنين في العالم... صور

وقالت الموسوعة إن الكلب "لو" البالغ من العمر 3 سنوات يمتلك آذان طويلة للغاية يبلغ طول كل واحدة منهما 34 سم، بحسب موقع "بيبول".
وقالت بايج أولسن مالكة الكلب المقيمة في ولاية أوريغون إن آذان "لو" الطويلة لم تتسبب في أي مضاعفات طبية للكلب.
Canine with 13-Inch Ears Breaks the Guinness World Record for Longest Ears on a Dog ! 🐶 👂 https://t.co/cOBxq6FOlF
— Irish Puppies (@irishpuppieshq) September 24, 2021
وأوضحت أولسن أن الكلب الأسود اللون يحب أن يلمس الجميع أذنيه، دون أن يبدي معارضة عند قيام أي شخص بذلك.
#DogNews: Hound Lou Breaks the #Guinness World Record for #Longest Ears on a #Dog.
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— Dog Treat Smart (@dogtreatsmart1) September 18, 2021
ولفتت إلى أن كلبها حصل على العديد من الجوائز خلال مسابقات الكلاب التي تم تنظيمها في الولايات المتحدة.
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