منة شلبي تعلق لأول مرة على ترشيحها لجائزة "إيمي" الدولية

علقت الفنانة المصرية، منة شلبي، على ترشيحها لأول مرة في مسيرتها الفنية لجائزة الإيمي لعام 2021، عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

وقالت منة شلبي، خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، "شرف كبير ليا ولكل فريق العمل.. إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي"، موجهة الشكر إلى الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحها لهذه الجائزة.

وأعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون المسؤولة عن توزيع جوائز "إيمي"، ترشيح الفنانة المصرية منة شلبي، عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع جريمة". وقالت الأكاديمية عبر موقعها الرسمي، إن الممثلة المصرية منة شلبي، حصلت على ترشيحها الأول لجوائز "إيمي" عن دورها في بطولة مسلسل الجريمة "في كل أسبوع يوم جمعة".

ونشرت الأكاديمية قائمتها السنوية للأعمال المرشحة، لنيل أعلى تكريم في مجال الدراما والتلفزيون من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.وضمت القائمة 44 ترشيحا في 11 فئة من 24 دولة وفقا لموقعها الرسمي.

كما ضمت القائمة مرشحين نجوم وأعمال تلفزيونية، من دول كثيرة، منها مصر والأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والبرتغال.

ومن المقرر أن يتم عرض الأعمال المرشحة ومقابلات مع المرشحين عبر الإنترنت، من خلال مهرجان عالمي تنظمه أكاديمية "إيمي"، في الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، على موقعها.

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