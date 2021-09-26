نقابة الفنانين تفند أنباء وفاة اثنين من عملاقة الطرب السوري

فندت نقابة الفنانين السوريين، اليوم الأحد، أنباء وفاة الفنانين صباح فخري وميادة الحناوي.

وأوضحت النقابة ذلك بمنشورين منفصلين عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، قالت في الأول "الفنان الكبير صباح فخري بخير ولا صحة لما يشاع من أخبار عن وفاته، وذلك بعد التواصل معه هاتفياً والتأكد من انه بخير".

وكتبت في الثاني: "الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي بخير ولا صحة لما يشاع من أخبار عن وفاتها، وذلك بعد التواصل معها هاتفياً والتأكد من أنها بخير".

ونوهت النقابة إلى أن أي خبر لم يصدر عن نقابة الفنانين فهو عار من الصحة.

يذكر أن الفنان صباح فخري من مواليد حلب 1933، حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، كما شغل مناصب عدة، فانتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديرا لمهرجان الأغنية السورية، وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

والفنانة ميادة الحناوي مواليد (8 أكتوبر 1959) في مدينة حلب، لقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبدالوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا.