فنان مصري يكشف عن تصرف أرعب زوجته لدرجة الفزع الشديد

أدارت الناقدة ناهد صلاح ندوة خاصة لتكريم الفنان المصري خالد الصاوي، خلال فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تحدث فيها عن رؤيته الخاصة في التمثيل وطريقته في أداء أدواره.

وبين الصاوي أنه وصل لمرحلة زرع الشخصية في اللاوعي داخله، وهذا أصعب من الاندماج في الشخصية، كما أنه ينعكس سلبا على حياته الشخصية ويضر به وبمن حوله، كما نقل موقع "في الفن".

وذكر الصاوي في مجمل حديثه أن دوره في فيلم "الفيل الأزرق" كان معقدا ومركبا من ثلاث مراحل: الدكتور شريف ونائل والشخص الذي يمزج بينهما في نفس الوقت، مما دفعه لتجربة التمثيل أمام المرآة في منزله ليجرب بذلك كيف ينظر نائل للآخرين بعين مقلوبة، وتصادف ذلك مع دخول زوجته إلى الغرفة لتصاب بالفزع الشديد وتوشك أن تفقد الوعي من تعبيرات وجهه المخيفة.

وأكد خالد الصاوي أن محاولته الدائمة للوصول إلى الإتقان في أدائه التمثيلي أصابته بالإحباط من أدائه في أول أيام تصوير فيلم "الفرح"، ودفعته للطلب من المخرج إعادة تصوير المشاهد على أن يتحمل تكلفتها شخصيا، ولكن المخرج سامح عبد العزيز رفض طلبه مؤكدا رضاه عن المشاهد.