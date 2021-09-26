بمثل سعودي.. مذيعة في "الجزيرة" تكشف حقيقة الاستغناء عن خدماتها

كشفت مذيعة في قناة الجزيرة القطرية عن حقيقة الاستغناء عن خدماتها، مستخدمة في ذلك مثلا شعبيا سعوديا.

ونفت الإعلامية علا الفارس، أنباء متداولة حول استغناء قناة الجزيرة عنها، معلقة على حسابها بموقع تويتر بالقول: "ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة".

ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة 🤪 https://t.co/FYLdwYSykN — عُلا الفارس (@OlaAlfares) September 26, 2021

ومؤخرا راجت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول استغناء قناة الجزيرة عن علا الفارس، وقيل إن ذلك يأتي لأسباب بينها "انعدام التأثير المباشر على الجمهور".

والشهر الماضي، نشرت علا الفارس مقطعا ترويجيا لبرنامجها الجديد والذي يعد إطلالة جديدة من خلال شاشة الجزيرة ويحمل اسم "الجانب الآخر".

وعلا الفارس هي إعلامية أردنية من أصل فلسطيني موالد عام 1985 انضمت إلى "الجزيرة" في مايو/آيار 2019 وذلك بعد أشهر من إعلانها تقديم استقالتها من مجموعة قنوات "إم بي سي" حيث كانت تقدم هناك البرنامج الإخباري الاجتماعي "إم بي سي في أسبوع".