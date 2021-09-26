مسافرة تبتكر حيلة لتحميل حقيبة إضافية دون رسوم جمركية... فيديو

ابتكرت إحدى المسافرات حيلة جديدة، لوضع حقيبة إضافية ضمن أمتعتها خلال السفر، دون أن تدفع مقابلها رسوما جمركية.

وشاركت سيدة تحمل اسم nolimitua على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو تظهر فيه وهي تضع الملابس داخل وسادة سفر قبل أن تضغط عليها وتخفي الأدلة، بحسب موقع "واللا".

يمكن بعد ذلك رؤيتها وهي توازن الوسادة فوق حقيبتها في المطار، قبل أن تجلس وتعانقها بعد ركوب الطائرة- بعد أن كان الجميع على ما يبدو مقتنعا بأنها كانت وسادة للنوم على متن الطائرة وليست حقيبة مليئة بالملابس.

شاهد ما لا يقل عن 10 ملايين شخص مقطعها والذي كان مصحوبا بمقولة "لا أحد سيعرف، كيف سيعرفون؟" - الأمر الذي دفع البعض إلى القول بأن الأمن في المطار قد يكشف الأشياء المخفية.

وأجاب أحد المشاهدين: "كيف سيعرفون ؟ طبعا من خلال الأشعة السينية" ، لكن رد آخر: "لا علاقة للأشعة السينية بتسعير الحقائب. إنها تستخدم فقط لأسباب أمنية وهم لا يفعلون ذلك".

في غضون ذلك، قال آخر مازحا: "الآن سيعرف الجميع، سيبدأون في تحصيل رسوم الوسائد بحلول عام 2022".

كتب أحد المعلقين: "بربك، لا يسمحون حتى بحقيبة يد إضافية في عدد قليل من الرحلات، لا توجد فرصة لتمرير وسادة." ومع ذلك، ردت عليه nolimitua وادعت أنها على مدى ست سنوات كانت تخفي الملابس في وسادتها دون أن يفتصح أمرها.