مزرعة بريطانية تبحث عن عمال لقطف الكرنب براتب مغر

أعلنت مزرعة بريطانية عن حاجتها لعمال للمشاركة في قطف محصول الكرنب والبروكلي، مقابل راتب مغر للغاية، في ظل نقص العمالة.

وبحسب إعلان نشرته شركة "تي إتش كليمنس" عبر الإنترنت فإن العمل في المزرعة سيكون مقابل 30 جنيها إسترلينيا تقريبا (40 دولار أمريكيا) في الساعة.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن الراتب قد يصل إلى نحو 62 ألف إسترليني في العام، ومن الممكن أن يزيد الأجر عن المبلغ السابق حسب معدل حصاد العامل.

وعزت الصحيفة عرض مثل هذا الراتب المغري، إلى نقص أعداد العاملين في قطف الفواكه والخضراوات بشكل كبير.

ويأتي الإعلان عن هذه الوظيفة بالتزامن مع تقارير تتحدث عن نقص كبير في سائقي الشاحنات التي تنقل الوقود لمحطات التزود في بريطانيا، الأمر الذي تسبب في أزمة وقود في بريطانيا.

وفي محاولة لتعويض هذا النقص، أعطت بريطانيا 10500 تأشيرة مؤقتة لسائقي الشاحنات لتجنب حدوث أزمة عمالة في عيد الميلاد القادم.