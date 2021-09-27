محافظ الإسكندرية يتحدث عن تسلمه عرضا بمقايضة عادل إمام بإحدى الدول العربية

كشف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، عن مقايضة عرضها عليه رئيس إحدى الدول العربية بشأن الفنان المصري، عادل إمام.

وقال الشريف خلال حفل افتتاح الدورة الـ37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إنه خلال زيارته لدولة عربية، مازحه رئيسها، دون أن يذكر اسمه، بأن عرض عليه أن تأخذ مصر دولته مقابل أن تأخذ الأخيرة عادل إمام، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وتقام الدورة الـ37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الفترة من 25 سبتمبر/ أيلول الجاري حتى الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يشار إلى أن المنتج، عصام إمام، أكد أخيرا أن شقيقه عادل إمام لم يصب بفيروس كورونا، وشدد أن شقيقه يتمتع بصحة جيدة، كما أنهما أنهيا إجازتهما في الساحل الشمالي، وعادا إلى القاهرة.

وكشف إمام أن شقيقه بدأ في قراءة عدد من سيناريوهات الأعمال الفنية، مؤكدا ضرورة وجود موضوع جيد وسيناريو مميز حتى يعود الزعيم بعمل من جديد.

وعن العمل الفني القادم للزعيم عادل إمام، قال عصام إمام إنهم لم يستقروا بعد على عمل بعينه، وأن هناك أكثر من عمل يتم حاليا الاطلاع عليها، مشددا على أن العودة القادمة للزعيم ستكون بعمل درامي.

وفي وقت سابق، كشف المنتج والمخرج رامي إمام حقيقة إصابة والده الفنان المصري عادل إمام بفيروس "كورونا"، كما أشيع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رامي إمام، في تصريحات مع موقع "إرم نيوز"، إن والده عادل إمام بخير، وما أشيع عن إصابته بفيروس كورونا عار تماما من الصحة، مؤكدا أنه ما زال في الساحل الشمالي يقضي فصل الصيف مع أبنائه وأحفاده.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه الشائعة، وأنها لم تقتصر على الإصابة بكورونا فقط، بل أُثيرت أكثر من مرة شائعات تفيد بوفاة والده، مطمئنا الجمهور على صحة والده.

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