نقابة الموسيقيين المصريين تمنع التعامل مع 11 مطربا وتحذر جميع الجهات

قررت نقابة الموسيقيين في مصر، منع التعامل مع 11 مطربا، محذّرةً كل الجهات من التعامل معهم حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية.

وقالت نقابة الموسيقيين المصريين، في بيان لها، إنها قررت "منع التعامل مع كل من عفروتو، مروان موسى، ريشة، كوستة، سمارة، فرقة الصواريخ، محمود معتمد، دبل، زوكش، كزبرة، وحنجرة"، مؤكدة أنهم غير مقيدين وغير حاصلين على تصريح بالعمل.

وأوضحت أن القرار يأتي ضمن الحملة التي تنتهجها لتطهير النقابة من كل ما يسيء للفن المصري، مؤكدة منع كل من ليس عضوا في النقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة، واجتياز الاختبارات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر قررت "منع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، بدءا من يوم الخميس 16 سبتمبر/ أيلول الماضي"، مؤكدة أن ذلك بناء على قرار النقيب العام الفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة.

وقال البيان إن القرار "يسري على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات"، مهددا بمنع التعامل مع المنشأة وسحب الترخيص الخاص بالفنان المخالف لهذا القرار.

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