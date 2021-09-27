روجينا تعلق على رقصها "الجريء" مع راغب علامة ورد فعل أشرف زكي... فيديو

ردت الفنانة المصرية روجينا، لأول مرة، على ظهورها المثير للجدل إلى جانب المطرب اللبناني راغب علامة في حفل خاص بالقاهرة وهي ترقص على خشبة المسرح.

وقالت روجينا، خلال لقاء لها مع "برنامج et بالعربي"، إن التي كانت بجانب راغب علامة على المسرح واحدة من جمهوره وليست روجينا الممثلة، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة لأنه نادى عليها من المسرح.

ونفت حدوث أية أزمة مع زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي، مؤكدة أن زوجها يشاركها محبة راغب ومتفهم لما حدث، وبررت الضجة بأن جمهورها "يغار عليها".

يذكر أن روجينا تعرضت لانتقادات كبيرة بعد انتشار فيديو لها مع الفنان راغب علامة خلال رقصها معه على أحد أغانيه في حفله الأخير بمصر، حيث ارتدت فستانا قصيرا أبيض اللون، وهي إطلالة غير معتادة بالنسبة لجمهورها في مصر، حيث ترفض المشاركة في أعمال الإثارة والإغراء.

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