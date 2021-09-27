"فيسبوك" تعلق إصدار "إنستغرام" للأطفال بعد تقرير يكشف الآثار الضارة للتطبيق

قالت شركة "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إنها ستعلق إصدارها من تطبيق "إنستغرام كيدز" للأطفال، من أجل إعادة تقييمه وتحديثه حتى يلبي المشروع مطالب المستخدمين.

موسكو- سبوتنيك. وتأتي هذه الخطوة بعد رد فعل عنيف من المستخدمين والمشرعين الغاضبين من الشركة، في أعقاب تقرير مثير للجدل نشرته "صحيفة وول ستريت جورنال" يقول إن "فيسبوك" على دراية بالتأثير الضار الذي يتركه "إنستغرام" على المراهقين.

وقالت الشركة في بيان: "أردنا تقديم تحديث عن عملنا لبناء تجربة إنستغرام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما، وغالبًا ما يشار إليه باسم إنستغرام كيدز. لقد بدأنا هذا المشروع لمعالجة مشكلة مهمة شوهدت عبر صناعتنا".

وأوضحت أن المشكلة هي حصول الأطفال على هواتف في سن صغيرة للغاية، ويتلاعبون بأعمارهم عند التسجيل، وينزلون تطبيقات مخصصة لمن هم في سن 13 أو أكبر، وفي حين نتمسك بالحاجة إلى تطوير هذه التجربة، قررنا إيقاف هذا المشروع مؤقتا".

وذكر البيان أن "فيسبوك" تخطط خلال هذه الفترة للعمل مع أولياء الأمور والخبراء وواضعي السياسات والمنظمين للتعرف على مخاوفهم بشأن التطبيق، مضيفة أن الشركة ستوسع أيضا أدوات الإشراف الخاصة بها والتي تسمح للآباء بالإشراف على حسابات أطفالهم على التطبيق.

استشهدت "وول ستريت جورال" بدراسات "فيسبوك" على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي فحصت التأثير السام لتطبيق الصور الشهير على المستخدمين القصر، مع تعرض الفتيات المراهقات للأذى أكثر من غيرهن.

وعلى وجه الخصوص، وجد البحث أن التطبيق أدى إلى مشاكل عقلية وصحية، مثل اضطرابات الأكل، بين المراهقين الذين أمضوا ساعات في النظر إلى قصص "إنستغرام".