دراسة: مزج لقاحي "سبوتنيك لايت" و"أسترازينيكا" يولد مناعة بشرية قوية ضد كورونا

أظهرت النتائج الأولية لدراسة سريرية حول الاستخدام المشترك للقاحي "سبوتنيك لايت" و"أسترازينيكا" المضادين لفيروس كورونا، تحقيق المزيج استجابة مناعية قوية بين أغلب المشاركين.

موسكو- سبوتنيك. الدراسة أجراها صندوق الاستثمار المباشر الروسي بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" و"آر فارم" في أذربيجان، وبدأت في فبراير/ شباط 2021 وضمت منذ ذلك الحين 100 متطوع.

وقال الصندوق في بيان، اليوم الاثنين، إن استجابة الأجسام المضادة لمزيج اللقاحين كانت قوية في غالبية المشاركين.

تم جمع البيانات الحالية من أول 20 مشاركا تم تطعيمهم بالكامل في التجربة، والذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" باعتباره الجرعة الأولى و"سبوتنيك لايت" الروسي كجرعة ثانية بعد 29 يوما.

وقال الصندوق الروسي في بيان إنه وفقا لنتائج التحليل المؤقت، تم العثور على زيادة بمقدار أربعة أضعاف أو أعلى في تحييد الأجسام المضادة لبروتين سبايك في فيروس كورونا "سارس كوف 2" في 85% من المتطوعين بحلول اليوم السابع والخمسين من الدراسة.

تم التوقيع على الاتفاقية الأولى بشأن التجارب السريرية المشتركة للاستخدام المشترك للقاحي "أسترازينيكا" و"سبوتنيك لايت" بواسطة صندوق الاسثمار المباشر الروسي، ومعهد أبحاث "غاماليا" الروسي، و"أسترازينيكا" و "آر فارم" في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وبعيدا عن أذربيجان، تجري التجارب السريرية لمزيج اللقاح في الإمارات العربية المتحدة وروسيا، كما وافقت بيلاروسيا على محاكمة مماثلة هناك.