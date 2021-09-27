مخرج المسلسل الكوري "لعبة الحبار" يكشف حقيقة العمل على الجزء الثاني

وأحدث المسلسل جدلا بسبب قصته التي تدور حول مشاركة مجموعة من الأشخاص في سلسلة ألعاب مميتة للفوز بجائزة مالية تبلغ 38.5 مليون دولار أمريكي.

وتصدر المسلسل الكوري اهتمامات المتابعين حول العالم، وتصدر قائمة "التريند" على منصة نتفيلكس في عدد من الدول العربية، ويعتبر أول عمل دراما كوري يحصل على المركز الأول في قائمة المشاهدات في الولايات المتحدة الأمريكية على المنصة نفسها، بحسب موقع مجلة "Variety" المختصة في الفن.

وعرض الجزء الأول من المسلسل، في 17 سبتمبر الجاري، ودارت أحداثه في إطار 9 حلقات من بطولة لي جونغ جاي وبارك هاي سو، واي هاي-جون، ومن تأليف وإخراج هوانغ دونغ هيوك، دون الإعلان عن أجزاء أخرى للمسلسل.

ونقل موقع "Variety" عن مخرج العمل تأكيد على أنه لديه أي خطة حاسمة لتقديم موسم جديد.

وأضاف ديوك أنه في حالة قد قرر تقديم جزء ثان، سيكون بحاجة إلى عون أكبر، والاستعانة بورشة كتاب وقائمة من المخرجين من أصحاب الخبرة، "رغم أنه لا يجيد العمل الجماعي"، بحسب تصريحاته.

وأكد ديوك على سعادته من النجاح الذي حققه "لعبة الحبار"، لافتا إلى أنه بذل مجهودا كبيرا في كتابة وإخراج العمل.